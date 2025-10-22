Enertronica Santerno verso liquidazione giudiziale con richiesta di esercizio provvisorio

Enertronica Santerno

società sospesa da giugno 2022 su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, ha comunicato che, essendo trascorso il periodo di 180 giorni di vigenza della, durante il quale non è stato raggiunto un accordo con i creditori, la. Anche durante la seconda CNC la società ha proseguito le attività di ricerca di potenziali investitori provvedendo a interpellare numerosi operatori, sia di carattere industriale sia di carattere finanziario, al fine di sollecitare una proposta di investimento, con il risultato di ottenere talune manifestazioni di interesse che, purtroppo, non hanno trovato concretizzazione.Alla cessazione è seguita la Relazione finale dell'Esperto Indipendente Massimo Fabiani, nella quale hacon i creditori e i cui passaggi significativi possono essere di seguito così riassunti: i) la società ha conservato la gestione dell'impresa in modo prudente e allineata a quanto prevede l'art. 21 CCII; ii) l'Esperto non ha evidenza che la CNC sia stata avviata nel 2025 per scopi dilatori, essendo risultato dal confronto con i creditori l'effettiva criticità seguita all'accordo di ristrutturazione sottostante la prima composizione negoziata; iii) il sostanziale mantenimento dell'intera forza-lavoro è un segnale di condotta di buona fede nell'approccio alla crisi; iv) per quanto pertiene alla condotta dei creditori, l'Esperto segnala che pur a dispetto di qualche eccesso di rigidità, non può essere messa in dubbio la volontà di partecipare ad un negoziato.A valle della chiusura della CNC, la società ha approfondito quali eventuali iniziative ristrutturative attivare. In particolare, ha lavorato ad un'ipotesi di concordato semplificato, valorizzando le manifestazioni di interesse ricevute ed ipotizzando un apporto di finanza esterna da parte degli organi sociali. Purtroppo, anche questa ultima ipotesi ristrutturativa si è rilevata non percorribile in quanto laAlla societàe pertanto è stato presentato al Tribunale di Bologna il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Enertronica, con. Questa ultima disposizione normativa prevede che: "il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori".Secondo la società, sussistono i presupposti per disporre l'esercizio dell'impresa durante la procedura di liquidazione giudiziale, con il duplice scopo di (i), anche sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute - ancorché non concretizzate - nel corso della composizione negoziata; e (ii) evitare l'addebito di eventuali penali e/o comunque danni in ragione della repentina interruzione dell'attività aziendale e delle commesse in corso.