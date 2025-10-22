Eni, azioni proprie al 5,08% del capitale sociale

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8099 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 68.395.608 azioni proprie (pari al 2,17% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 980.047.845,60 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 160.005.935 azioni proprie pari al 5,08% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, discreta la performance della, che si attesta a 15,07 euro, in lieve aumento dell'1,13%.