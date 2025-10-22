Milano 12:48
Eni, azioni proprie al 5,08% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Eni, azioni proprie al 5,08% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, complessivamente 3.376.122 azioni proprie (pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8099 euro per azione, per un controvalore pari a 49.999.986,71 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 68.395.608 azioni proprie (pari al 2,17% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 980.047.845,60 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 160.005.935 azioni proprie pari al 5,08% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, discreta la performance della Società del Cane a sei zampe, che si attesta a 15,07 euro, in lieve aumento dell'1,13%.



