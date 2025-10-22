First Capital esce da ALA con un multiplo cash di 3,5x e un IRR del 40%

First Capital

ALA

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, hacon H.I.G. Capital sulle 255.000 azioni di, pari alsociale della società, le cui azioni sono quotate su Euronext Growth Milan.Ilè stato pari a 36,08 euro per azione ALA, determinato sulla base del prezzo originario di 35,75 euro (ex dividend), rettificato per tener conto: i) dell'assenza di leakage tra il 31 dicembre 2024 e la data odierna e ii) della ticking fee, calcolata su base giornaliera, maturata nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2025 (escluso) e la data odierna, data di esecuzione dell'accordo.Il perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione in ALA genera un incasso di 9,2 milioni di euro, cui si aggiungono - in un'ottica di rendimento complessivo dell'investimento - i dividendi già percepiti dalla società, per un ammontare complessivo di 10,6 milioni di euro. Il ritorno per il Gruppo First Capital, in termini di, è del 3,5x e, in termini di, del 40%.