First Capital esce da ALA con un multiplo cash di 3,5x e un IRR del 40%

(Teleborsa) - First Capital
, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'esecuzione dell'accordo di vendita
con H.I.G. Capital sulle 255.000 azioni di ALA
, pari al 2,82% del capitale
sociale della società, le cui azioni sono quotate su Euronext Growth Milan.
Il corrispettivo
è stato pari a 36,08 euro per azione ALA, determinato sulla base del prezzo originario di 35,75 euro (ex dividend), rettificato per tener conto: i) dell'assenza di leakage tra il 31 dicembre 2024 e la data odierna e ii) della ticking fee, calcolata su base giornaliera, maturata nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2025 (escluso) e la data odierna, data di esecuzione dell'accordo.
Il perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione in ALA genera un incasso di 9,2 milioni di euro, cui si aggiungono - in un'ottica di rendimento complessivo dell'investimento - i dividendi già percepiti dalla società, per un ammontare complessivo di 10,6 milioni di euro. Il ritorno per il Gruppo First Capital, in termini di cash on cash multiple
, è del 3,5x e, in termini di IRR
, del 40%.