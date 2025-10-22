Milano 21-ott
First Capital esce da ALA con un multiplo cash di 3,5x e un IRR del 40%
(Teleborsa) - First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'esecuzione dell'accordo di vendita con H.I.G. Capital sulle 255.000 azioni di ALA, pari al 2,82% del capitale sociale della società, le cui azioni sono quotate su Euronext Growth Milan.

Il corrispettivo è stato pari a 36,08 euro per azione ALA, determinato sulla base del prezzo originario di 35,75 euro (ex dividend), rettificato per tener conto: i) dell'assenza di leakage tra il 31 dicembre 2024 e la data odierna e ii) della ticking fee, calcolata su base giornaliera, maturata nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2025 (escluso) e la data odierna, data di esecuzione dell'accordo.

Il perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione in ALA genera un incasso di 9,2 milioni di euro, cui si aggiungono - in un'ottica di rendimento complessivo dell'investimento - i dividendi già percepiti dalla società, per un ammontare complessivo di 10,6 milioni di euro. Il ritorno per il Gruppo First Capital, in termini di cash on cash multiple, è del 3,5x e, in termini di IRR, del 40%.
