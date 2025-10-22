Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Rosso per il produttore della Mercedes
, che sta segnando un calo del 2,55%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa d'auto di Stoccarda
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo di Mercedes-Benz
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,77 Euro e primo supporto individuato a 52,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 55,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)