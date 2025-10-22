Milano 17:18
42.267 -0,89%
Nasdaq 17:18
24.965 -0,65%
Dow Jones 17:18
46.822 -0,22%
Londra 17:19
9.537 +1,17%
Francoforte 17:18
24.184 -0,60%

Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Rosso per il produttore della Mercedes, che sta segnando un calo del 2,55%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Mercedes-Benz classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,77 Euro e primo supporto individuato a 52,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 55,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
