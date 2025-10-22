Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Infineon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +0,38% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 34,36 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 34,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)