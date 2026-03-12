Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Infineon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo del produttore di chip
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,19 Euro. Supporto visto a quota 40,54. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)