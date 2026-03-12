Milano 9:59
Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,19 Euro. Supporto visto a quota 40,54. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 41,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
