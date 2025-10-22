GE Vernova: terzo trimestre in forte crescita, ordini +55% e margini in espansione

GE Vernova

(Teleborsa) - Il produttore di apparecchiature e servizi per il settore energeticoha registrato risultati solidi nel, con ordini per, in aumento del 55% su base organica, trainati dalla forte domanda nei segmenti Power ed Electrification. Il backlog è cresciuto di 6,6 miliardi rispetto al trimestre precedente, raggiungendo nuovi record sia per apparecchiature che per servizi.sono aumentati del 12% (10% organico) a, con espansione dei margini in tutti i segmenti. L’è stato di 0,5 miliardi (margine 4,5%), mentre l’EBITDA rettificato ha raggiunto 0,8 miliardi, con un margine dell’8,1%. Il flusso di cassa operativo è stato positivo per 1 miliardo, con un free cash flow di 0,7 miliardi e una posizione di cassa di 7,9 miliardi."GE Vernova ha registrato un altro trimestre produttivo con solidi risultati finanziari. La nostra traiettoria di crescita sta accelerando e il contesto di domanda per le nostre apparecchiature e servizi rimane solido, con una crescita del portafoglio ordini di 16 miliardi di dollari da inizio anno. Il nostro portafoglio ordini di apparecchiature per l'energia a gas e gli accordi di prenotazione degli slot sono aumentati da 55 a 62 gigawatt in sequenza, e il nostro portafoglio ordini di apparecchiature per l'elettrificazione è aumentato di 6,5 miliardi di dollari da inizio anno, raggiungendo circa 26 miliardi di dollari – ha dichiarato, CEO di GE Vernova –. Stiamo guidando da una posizione di forza e ci concentriamo sulla crescita e sui rendimenti a lungo termine. Quest'era di maggiori investimenti nell'elettricità è appena iniziata e abbiamo notevoli opportunità davanti a noi, poiché forniamo le soluzioni necessarie per aiutare il mondo a elettrificarsi, prosperare e decarbonizzare".Nel dettaglio, ilha visto ordini in crescita del 50% e ricavi +15%, con 12 GW di nuovi contratti e margini in aumento di 140 punti base. Ilha migliorato la redditività, con margini in rialzo di 870 punti base nonostante ricavi in calo. L’areasi è distinta con ordini +102% e ricavi +35%, grazie alla forte domanda di apparecchiature per la rete elettrica, soprattutto in Medio Oriente e Nord America.GE Vernova ha inoltre confermato la, prevedendo ricavi verso la fascia alta del range $36–37 miliardi e margine EBITDA rettificato tra l’8% e il 9%.