GE Vernova migliora la guidance con forte domanda su Power ed Electrification

GE Vernova

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce apparecchiature e fornisce servizi per il settore energetico, ha chiuso ilcon ordini per 22,2 miliardi di dollari (+65% a livello organico con crescita in tutti i segmenti), crescita del portafoglio ordini di 15 miliardi di dollari su base sequenziale da apparecchiature e servizi nel settore Power and Electrification, portafoglio ordini di apparecchiature Gas Power e gli accordi di prenotazione slot sono cresciuti da 62 a 83 GW, ricavi di 11 miliardi di dollari (+4%, +2% a livello organico con crescita dei servizi in ciascun segmento), utile netto di 3,7 miliardi di dollari (margine netto del 33,5%, comprensivo di un beneficio fiscale di 2,9 miliardi di dollari dovuto al rilascio di una svalutazione negli Stati Uniti), EBITDA rettificato di 1,2 miliardi di dollari e margine EBITDA rettificato del 10,6%, flusso di cassa da attività operative di 2,5 miliardi di dollari e free cash flow di 1,8 miliardi di dollariNell', la società ha registrato: ordini per 59,3 miliardi di dollari (+34% a livello organico, trainati dalle apparecchiature di Power and Electrification e dai servizi in ciascun segmento), crescita del portafoglio ordini totale di 31,2 miliardi di dollari su base annua (aumento del margine delle apparecchiature nel portafoglio ordini di 8 miliardi di dollari, con un incremento di 6 punti), ricavi di 38,1 miliardi di dollari (+9%, trainati dalla crescita di Electrification and Power), utile netto di 4,9 miliardi di dollari (margine sull'utile netto del 12,8%, comprensivo di un beneficio fiscale di 2,9 miliardi di dollari dovuto al rilascio di una svalutazione negli Stati Uniti), EBITDA rettificato di 3,2 miliardi di dollari e margine EBITDA rettificato dell'8,4%; free cash flow di 3,7 miliardi di dollari e saldo di cassa di 8,8 miliardi di dollari con 3,6 miliardi di dollari di capitale restituiti agli azionisti."Abbiamo registrato una solida performance finanziaria nel 2025, con un continuo slancio nei settori Energia ed Elettrificazione, concentrandoci al contempo su ciò che possiamo controllare nell'eolico. Abbiamo aumentato il nostro portafoglio ordini a 150 miliardi di dollari, con margini di profitto migliori per le apparecchiature, e stiamo entrando nel 2026 con un notevole slancio - ha dichiarato il- La nostra piattaforma di soluzioni avanzate è ben posizionata per servire il crescente mercato dell'energia elettrica a ciclo lungo, e ci sono notevoli opportunità di ottenere prestazioni ancora migliori in futuro".GE Vernova ha, che ora includono l'acquisizione di Prolec GE, dato che sono state ricevute le approvazioni normative e la transazione dovrebbe concludersi il 2 febbraio 2026. Per il 2026, GE Vernova prevede ora un fatturato di 44-45 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 41-42 miliardi di dollari, un margine EBITDA rettificato dell'11%-13% e un free cash flow di 5,0-5,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,5-5,0 miliardi di dollari. Per il 2028, l'azienda prevede ora un fatturato di 56 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 52 miliardi di dollari, con una crescita organica di poco inferioreal 15%, un margine EBITDA rettificato del 20% e un free cash flow cumulativo di almeno 24 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli almeno 22 miliardi di dollari.