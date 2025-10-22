Milano 12:03
Giappone, Bilancia commerciale in settembre

Giappone, Bilancia commerciale in settembre pari a -234,6 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -242,5 Mld ¥ (la previsione era 22 Mld ¥).

