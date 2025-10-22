Milano 12:03
42.434 -0,50%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:03
9.505 +0,82%
Francoforte 12:02
24.287 -0,18%

L'OREAL scivola in fondo al mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita il colosso dei cosmetici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.
