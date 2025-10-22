Milano
12:03
42.434
-0,50%
Nasdaq
21-ott
25.127
0,00%
Dow Jones
21-ott
46.925
+0,47%
Londra
12:03
9.505
+0,82%
Francoforte
12:02
24.287
-0,18%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 12.20
Home Page
/
Notizie
/ L'OREAL scivola in fondo al mercato di Parigi
L'OREAL scivola in fondo al mercato di Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
22 ottobre 2025 - 09.50
Si muove in perdita il
colosso dei cosmetici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
L'Oreal
-6,91%
