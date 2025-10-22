Londra: andamento rialzista per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che lievita del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Pershing Square Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,14%, rispetto a +0,64% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di medio periodo di Pershing Square Holdings
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 47,55 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 48,47, mentre il primo supporto è stimato a 46,63.
