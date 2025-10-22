Milano 17:19
42.281 -0,86%
Nasdaq 17:19
24.962 -0,66%
Dow Jones 17:19
46.834 -0,19%
Londra 17:19
9.537 +1,17%
Francoforte 17:19
24.187 -0,59%

Londra: andamento rialzista per Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che lievita del 2,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Pershing Square Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,14%, rispetto a +0,64% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo di Pershing Square Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 47,55 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 48,47, mentre il primo supporto è stimato a 46,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```