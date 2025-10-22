Milano 12:04
42.438 -0,49%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:04
9.506 +0,84%
Francoforte 12:04
24.300 -0,12%

Londra: in acquisto Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in acquisto Fresnillo
Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,82%.
Condividi
```