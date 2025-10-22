Madrid: scambi in positivo per IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Bene, con un rialzo dell'1,96%.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni di medio periodo dellaconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,658 Euro con primo supporto visto a 4,586. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,539.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)