Milano 17:23
42.199 -1,05%
Nasdaq 17:23
24.877 -0,99%
Dow Jones 17:23
46.726 -0,42%
Londra 17:23
9.523 +1,02%
Francoforte 17:23
24.142 -0,77%

Parigi: balza in avanti Schneider Electric

Apprezzabile rialzo per il gruppo industriale francese, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.
