Parigi: in calo Renault

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,04%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,95.

