Parigi: in calo Renault

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese
, che passa di mano con un calo del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Renault
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,11 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)