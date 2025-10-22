Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

Maire

FTSE Italia Mid Cap

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,24%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,66 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)