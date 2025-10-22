Milano 12:09
42.464 -0,43%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:09
9.505 +0,83%
Francoforte 12:09
24.309 -0,09%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che avanza bene del 2,24%.

La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,66 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
