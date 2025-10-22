Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che avanza bene del 2,24%.
La tendenza ad una settimana di Maire
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,66 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12,53.
