Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 12.27
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in settembre
22 ottobre 2025 - 08.20
Regno Unito,
Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +3,4%
, in aumento rispetto al precedente +3,1%.
(Foto: © Eros Erika/123RF)
