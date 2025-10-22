Milano 12:10
Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in settembre

Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in settembre
Regno Unito, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +3,1%.

