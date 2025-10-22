Terre rare, Usa e Ue si muovono per affrontare le restrizioni all'export della Cina

(Teleborsa) -si preparano a rispondere alle restrizioni dellaalle esportazioni di. L’sta valutando un piano per limitare un’ampia gamma di esportazioni diverso la Cina, includendo settori che vanno dai computer portatili ai motori a reazione. Secondo quanto riportato da Reuters, la misura rappresenterebbe proprio una risposta diretta alla recente decisione di Pechino di imporresulle esportazioni degli elementi cruciali per la produzione tecnologica mondiale.Il piano, ancora in fase di studio, darebbe seguito alla minaccia del presidente Donald Trump di vietare le esportazioni di "" entro il 1° novembre. Sebbene non vi sia certezza sulla sua effettiva attuazione, l'agenzia di stampa sottoliena che la proposta segnala una possibiledellecommerciali tra Washington e Pechino.Secondo le fonti citate da Reuters, l’amministrazione americana starebbe considerando l’adozione della misura come strumento di: un annuncio formale potrebbe arrivare anche senza una immediata implementazione. Tuttavia, se applicata integralmente, la restrizione potrebbe colpire duramente ile avere ripercussioni economiche anche per gli Stati Uniti, vista la diffusione globale delDa parte sua, laha espresso ferma opposizione, criticando l’imposizione di "misure unilaterali di giurisdizione a lungo termine" e promettendoper difendere i propri interessi. Pechino controlla circa il 70% della produzione globale di terre rare.Parallelamente, anche l’Unione Europea si sta muovendo. Secondo fonti citate da Bloomberg, lasta elaborando unada attuare entro fine mese, per proteggere la sicurezza economica e industriale del blocco in caso di fallimento dei negoziati con Pechino. Il commissario europeo al commercioha dichiarato che Bruxelles non intende alimentare l’escalation, ma che "una soluzione rapida è essenziale" per evitare conseguenze sull’industria europea.