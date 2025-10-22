TimVision: debutta in esclusiva "TIM New Music Night", primo appuntamento con Tiziano Ferro

(Teleborsa) - Domani suebutta in esclusiva ‘il nuovo format musicale che accende i riflettori sui party di release, solitamente riservati agli addetti ai lavori, degli artisti più amati in Italia.protagonista della serata-evento in programma a Milano, che sarà disponibile sulla piattaforma dalle ore 23:00. L’artista si esibirà dal vivo con alcuni brani inediti tratti dal suo nuovo albumn uscita il giorno successivo per Sugar Music, tra cui ‘singolo che ha dato il via al nuovo progetto discografico, stabile dal debutto ai primi posti della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane, e ‘Fingo&Spingo’, il nuovo singolo da venerdì in radio.Un’esperienza unica - si legge nella nota - che darà la possibilità ai fan dell’artista di assistere a questo evento esclusivo e alcuni fortunati clienti TIM, vincitori del concorso dedicato, avranno la straordinaria opportunità di partecipare dal vivo al party. Un nuovo format che guarda al futuro della musica live e che arricchisce l’offerta di intrattenimento dila piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo sul mercato italiano-