Turismo, Mitur: "In 3 anni di Governo investiti oltre 4 miliardi"

(Teleborsa) - In tre anni l'esecutivo ha investito "oltre 4 miliardi di euro complessivi per rafforzare il settore del turismo attraverso azioni di sistema, sostegno alle imprese, valorizzazione dei territori e innovazione della governance. Una visione industriale, del tutto inedita nella storia della Repubblica Italiana, che ha consentito il raggiungimento di risultati epocali: oltre 466 milioni di presenze, conquistando la seconda posizione europea superando la Francia; 228,5 miliardi di valore aggiunto, pari a circa il 13% del PIL, tra diretto e indiretto; quasi 180 miliardi di euro di spesa turistica; 3 milioni di occupati complessivi, ossia il 13% dell'occupazione totale". Questi iin occasione del terzo anniversario del Governo Meloni."Le stime ci raccontano un futuro anche più luminoso, in linea con le politiche di ampio respiro e lungo raggio che abbiamo iniziato a implementare nell'arco di questi primi tre anni di governo – sottolinea la–. Nel 2025, stiamo raggiungendo quota 237,4 miliardi di valore aggiunto al PIL, 185 miliardi di euro in termini di spesa e 3,2 milioni di addetti. Abbiamo dato visione e strategia a un settore tenuto troppo a lungo fuori dall'agenda politica italiana, e che con il Governo Meloni ha trovato assoluta centralità. Grazie alla stabilità di questo esecutivo, stiamo favorendo anche importanti investimenti, che contribuiranno significativamente a rafforzare tutta la filiera del turismo".