UniCredit, Orcel: aggiorneremo stime ma senza Investor Day, esposizione in Generali sotto 2%

(Teleborsa) - "Abbiamo messo a segno il 19esimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e di qualità
, con performance leader in tutti i KPI. Stiamo dimostrando che la nostra strategia funziona, come dimostra la nostra leadership paneuropea, il fatto che siamo un benchmark per il settore bancario e la spinta sull'innovazione. Stiamo inoltre accelerando la crescita, ben oltre le aspettative di inizio anno, con un'esecuzione incessante della nostra strategia, investendo e innovando per il futuro. Stiamo anche rafforzando le distribuzioni con dividendi sostenibili e più elevati
e un impiego di capitale più efficiente". Lo ha detto Andrea Orcel
, Amministratore Delegato di UniCredit
, nella conference call sui risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi 2025
.
"Stiamo vedendo significati progressi nell'aumento dei prestiti in Italia
e crediamo accelereranno nel 2026, per due principali ragioni - ha spiegato l'AD - La principale è che abbiamo quasi completato tutte le azioni per portare il loan portafolio alla profittabilità che ha oggi, mentre prima avevamo un drag perché avevamo acquistato posizioni non con il giusto potenziale. In secondo luogo, dopo la fine dell'operazione con Banco BPM abbiamo riiniziato il piano che avevamo pensato l'anno scorso e che avevamo messo in pausa con la potenziale acquisizione, quindi pensiamo che guadagneremo posizioni di mercato in Italia il prossimo anno".
Sulla remunerazioni agli azionisti, ha spiegato che "c'è solo una distribuzione che finisce direttamente nelle tasche degli azionisti, e sono i dividendi. Quando facciamo buyback, riducendo il conteggio delle azioni, stiamo ovviamente accelerando l'EPS e DPS - ancora dividendi - e tangible book per share, ma è un effetto indiretto. Quando abbiamo deciso di investire 6,5 miliardi nel consolidamento di quote abbiamo fatto delle cose che non sono state considerate abbastanza
. C'era interezza sulla distribuzione del capitale in eccesso, ora sono stati usati 6,5 miliardi di euro. Inoltre, quando fai buyback non puoi anticipare a quale prezzo lo fai, ma ad oggi è 11% return on investment, nel futuro dipenderà dal prezzo, mentre usando questi 6,5 miliardi a un 20% di return on investment abbiamo dato un ammontare definito
, ed è circa 2 volte il ritorno dei buyback e circa 2.5 volte le operazioni Commerzbank
-Alpha se fossero fatte ai prezzi attuali".
"La distribuzione del capitale in eccesso può essere fatto in M&A, dividendi o quote strategiche, che ci danno un'opzionalità strategica che nessun altra banca ha in Europa
- ha sottolineato Orcel - Se non troviamo un modo per usare profittevolmente il capitale in eccesso lo faremo, altrimenti continueremo a restituirlo con valutazioni ogni anno in base a come abbiamo performato".
A una domanda sul tema dell'aggiornamento del piano, ha detto: "Non mi piacciono gli Investor Day, mi piace aggiornare gli investitori ogni trimestre
e siamo tra i pochi che rendiamo l'aggiornamento come parte integrante della rendicontazione dei risultati ogni trimestre. Lo trovo un modo migliore e più continuativo. Detto questo, con i risultati annuali 2025 daremo significativi dettagli sui prossimi tre anni, ma non sarà un Investor Day".
"Al momento, se le tendenze saranno confermate, cercheremo di aggiornare le nostre aspettative di redditività
- ha spiegato - Grazie all'accelerazione dei risultati commerciali che abbiamo registrato quest'anno e che abbiamo confermato per tre trimestri di fila, e spero, ed è fondamentale, che confermeremo nel quarto trimestre, siamo più ottimisti di quanto non lo fossimo quando abbiamo progettato la nostra fase due di UniCredit Unlocked 2025-27".
Gli analisti hanno ovviamente chiesto chiarimenti sulle trattative in corso tra Governo e banche sulla Legge di Bilancio. "Non voglio dare uno scenario probabile" sull'impatto della Legge di Bilancio sulle banche in Italia, "perché non voglio speculare con cose che riguardano la politica
- ha detto - Comunque, è prematuro stimare l'impatto completo, che in ogni caso ci sarà. Per UniCredit, siccome solo il 40% della profittabilità arriva dall'Italia, l'ammontare è diluito. Inoltre, avendo tutti i buffer cautelativi del caso, proveremo a neutralizzare più impatto possibile
. Al momento ci aspettiamo un impatto, ma non possiamo stimare quanto".
In merito alla partecipazione in Generali
, dopo indiscrezioni di stampa nelle ultime settimane sul fatto che alla fine non l'avesso davvero abbassata, ha detto". "La nostra esposizione netta in Generali è stata ridotta significativamente
, drammaticamente, ora è sotto il 5%. Inoltre, quello che rimane è coperto per un downside. La partecipazione non è strategica e non abbiamo cambiato idea. Non è qualcosa che è considerato tatticamente importante, potenzialmente potremmo ridurre ancora esposizione, ma voglio chiarire che l'esposizione netta è sotto il 2%".