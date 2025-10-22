Milano 21-ott
UniCredit, Orcel: sulla buona strada per portare a termine il migliore anno di sempre
(Teleborsa) - "UniCredit ha conseguito ancora una volta una serie di risultati record, con ricavi netti in rialzo del 1,2% e costi in calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno, assorbendo l'allargamento del nostro perimetro. L'utile netto è aumentato a 2,6 miliardi di euro con un RoTE al 19,1%, e il nostro CET1 ratio si è attestato al 14,8% grazie alla solida generazione organica di capitale". Lo ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, commentano i risultati dei tre e nove mesi 2025.

"Confermiamo la nostra guidance per un utile netto di circa 10,5 miliardi di euro nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare ulteriormente i nostri risultati futuri, e siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre", ha aggiunto.

"Con l'accelerazione della nostra strategia e con l'impiego del capitale in eccesso per creare valore, abbiamo migliorato la nostra traiettoria leader nel settore per utili e distribuzione agli azionisti - ha sottolineato Orcel - Questi risultati riflettono la disciplina nell'attuazione della nostra strategia, e ho fiducia nel fatto che continueremo a costruire valore sostenibile per tutti gli stakeholder".
