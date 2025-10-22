Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 18:31
24.788 -1,35%
Dow Jones 18:31
46.588 -0,72%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Usa, Meta taglia 600 posti nella divisione AI

Finanza
Usa, Meta taglia 600 posti nella divisione AI
(Teleborsa) - Meta Platforms ha annunciato il taglio di circa 600 posti di lavoro nella divisione Meta Superintelligence Labs, cuore delle sue attività di ricerca sull’intelligenza artificiale. La misura, comunicata ai dipendenti con una nota interna citata da diversi media statunitensi, punta a snellire la struttura organizzativa per accelerare lo sviluppo dei prodotti e rafforzare la competitività del gruppo nel settore AI.

Secondo il direttore dell’intelligenza artificiale, Alexandr Wang, "riducendo le dimensioni del team saranno necessarie meno conversazioni per prendere decisioni, e ogni persona avrà più responsabilità e impatto". I tagli interesseranno i gruppi FAIR (ricerca), prodotti e infrastrutture, mentre non saranno toccate le attività del team TBD, dedicato allo sviluppo della superintelligenza e dei grandi modelli linguistici alla base dei chatbot e degli strumenti AI di Meta.

I vertici hanno comunque assicurato che i tagli non riducono l’impegno sull’intelligenza artificiale: la superintelligenza resta una priorità strategica per Meta nella sua sfida globale per il futuro dell’AI.
Condividi
```