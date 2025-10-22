Milano 9:44
Vivendi, ricavi 9 mesi in crescita di oltre il 5% grazie a Gameloft

(Teleborsa) - Vivendi, big francese dell'entertainment, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una buona crescita dei ricavi, che si attestano a 213 milioni di euro, in aumento del 5,2% rispetto ai 203 milioni di euro dello stesso periodo del 2024 a parità di perimetro e cambi.

A sostenere il buon andamento del fatturato ha contribuito Gameloft, la controllata attiva nel settore dei giochi, che prosegue "con successo" la sua strategia di riposizionamento e trasformazione. Il fatturato dei giochi per PC e consolle ha registrato una crescita del 16,5% a 93 milioni di euro e rappresenta ora quasi il 45% del suo fatturato totale. I suoi cinque titoli principali, Disney Dreamlight Valley, Asphalt Legends, Disney Magic Kingdoms, March of Empires e Disney Speedstorm, hanno rappresentato il 58% delle vendite totali.

I numeri dei nove mesi hanno però beneficiato anche di una riduzione dei costi.

"Vivendi è soddisfatta della buona performance delle sue attività", hanno commentato Yannick Bollorè, presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi, e Arnaud de Puyfontaine, amministratore delegato del Gruppo.
