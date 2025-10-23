AMCO, Fitch migliora il rating special servicer

Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:10
25.060 +0,73%
Dow Jones 19:10
46.681 +0,19%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Finanza, Rating
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato i rating di AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, relativi a commercial, residential e asset-backed special servicer a "CSS2+", "RSS2+", "ABSS2+", con Outlook stabile.

Il miglioramento di Fitch riflette la nuova struttura organizzativa della società, il rafforzamento dei processi di gestione del credito - incluso il reporting - e dei controlli sul credito, così come i miglioramenti in ambito tecnologico.
