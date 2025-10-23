AMCO, Fitch migliora il rating special servicer

(Teleborsa) -ha migliorato i rating di, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, relativi a commercial, residential e asset-backed special servicer a "CSS2+", "RSS2+", "ABSS2+", con Outlook stabile.Il miglioramento di Fitch riflette ladella società, ildi gestione del credito - incluso il reporting - e dei controlli sul credito, così come i miglioramenti in ambito tecnologico.