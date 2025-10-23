Milano 13:33
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dello 0,94%.

La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.123,8. Supporto visto a quota 25.343,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26.904,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
