Milano 15:53
42.386 +0,42%
Nasdaq 15:53
25.002 +0,49%
Dow Jones 15:53
46.690 +0,21%
Londra 15:53
9.581 +0,70%
Francoforte 15:53
24.170 +0,08%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,15%)

Il Dow Jones prende il via a 46.519,13 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,15%, a quota 46.519,13 in apertura.
