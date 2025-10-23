Dotstay, portafoglio immobiliare poco mosso con scelta di rallentare acquisizioni

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha terminato il terzo trimestre del 2025 con 70 immobili totali (+1 rispetto al 31 giugno 2025 e +7 rispetto al 30 settembre 2024). Glisono 6 (vs 6 tre mesi prima e 14 un anno prima), mentre glisono 69 (vs 69 tre mesi prima e 63 un anno prima)."I kpi al 30 settembre 2025 evidenziano innanzitutto la crescita degli immobili in locazione diretta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con la strategia messa in campo nell'ultimo biennio, che prevede l'abbandono della vecchia formula della gestione immobiliare, che, per come sta evolvendo il mercato real estate, si dimostra obsoleta - ha commentato l'- Nel corso dell'ultimo trimestre, abbiamoin locazione diretta, a causa dell'attuale instabilità del mercato immobiliare di Milano"."Il caro affitti ha determinato la fuga di decine di migliaia di residenti nell'hinterland o in province limitrofe - ha aggiunto - pertanto, l'offerta di immobili in locazione ha superato la domanda. Ciò ha generato una nper la società. Nei prossimi mesi, la presenza sul mercato di migliaia di immobili ancora vuoti comporterà certamente una riduzione delle richieste economiche da parte dei proprietari e ciò si tradurrà, di fatto, in una opportunità per la società: potremo acquisire immobili in locazione diretta a ritmi più sostenuti. In questo modo recupereremo i mesi precedenti di "fermo ponderato" e garantiremo alla società margini da sublocazione più vantaggiosi. Per ora, abbiamo scelto di ottimizzare il portafoglio immobiliare esistente e consolidare le risorse, in attesa che il mercato completi la sua fase di assestamento. Parallelamente, continuiamo a puntare sul mondo B2B per crescere nel mondo corporate e diversificare in maniera strategica il business di Dotstay".