Euro Zona, fiducia consumatori ottobre migliora a -14,2 punti

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori
europei a ottobre 2025. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona
è ancora negativo e si porta a -14,2 punti rispetto ai -14,9 di settembre.
Il dato è peggiore delle attese degli analisti
(-15 punti).
Nel complesso dell'Unione europea
l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)