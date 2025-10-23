Expo Industria 2025: Vicenza capitale dell'innovazione industriale

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Vicenza si prepara ad accogliere la quarta edizione di, l'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia S.p.A., l'appuntamento si terrà dal 28 al 31 ottobre nella Hall 1 del quartiere fieristico diconfermandosi come punto di riferimento per il mondo industriale del Nordest e per chi vuole scoprire da vicino le soluzioni più avanzate per saldatura, utensileria, sicurezza e automazione. Oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali, 20 seminari a cura di esperti, aziende e università, e la possibilità di vivere un'esperienza in prima persona, indossando la maschera e provando direttamente le tecnologie di saldatura più avanzate. Confermata anche quest'anno la contemporaneità con A&T Nordest."Anche quest'anno Expo Industria si propone come punto di riferimento per il sistema imprenditoriale del Nordest – sottolinea–. Con un programma ancora più ricco di seminari e l'opportunità non solo di conoscere ma anche di testare direttamente le tecnologie più avanzate, mettiamo in circolo competenze e conoscenze. E in questo modo non solo valorizziamo le nostre eccellenze, ma contribuiamo, insieme, a spingere la crescita e lo sviluppo del territorio".Esperienza vera, non esposizione statica. Come da tradizione,sarà molto più che uno spazio d'esposizione: le macchine non sono solo esposte, ma la maggior parte sarà realmente in funzione. I visitatori potranno così vedere le tecnologie lavorare dal vivo, confrontarsi direttamente con tecnici e operatori e — novità particolarmente apprezzata — provare in prima persona le tecnologie di saldatura, in postazioni aperte e gratuite.Oltre alle demo, un programma strutturato di 20 seminari, ospitati in due sale conferenze interne, offrirà contenuti di valore per imprenditori, tecnici e professionisti. Molti seminari saranno ripetuti in giornate diverse per dare a tutti la possibilità di partecipare. Tra i titoli più attesi: come automatizzare i processi aziendali con l'utilizzo di agenti di IA; oltre il TIG: la nuova frontiera della saldatura firmata Fronius; Mirco Gasparotto: i numeri comandano; Piano Nazionale Transizione 5.0.Expo Industria porterà in Italia le ultime innovazioni presentate alla Schweissen & Schneiden, la fiera più importante al mondo per la saldatura e il taglio, appena conclusa a Essen (Germania). Tra le anteprime più attese, spicca la nuova saldatrice Fortis di Fronius, che potrà essere vista e testata direttamente in fiera.Due eventi in uno. Anche quest'anno Expo Industria si terrà in contemporanea condue manifestazioni sinergiche per offrire ai visitatori un unico percorso tra tecnologie, AI, Industria 4.0 e 5.0.