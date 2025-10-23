FITD, FEduF: avviato un progetto di educazione finanziaria nelle scuole superiori

(Teleborsa) - Il FITD
- il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi –, in collaborazione con la FEduF
- la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio -, si è reso promotore di un’iniziativa di educazione finanziaria
rivolta alle scuole secondarie di secondo grado. La prima lezione di educazione finanziaria si terrà domani, venerdì 24 ottobre 2025
, presso l’Istituto Tecnico per il Turismo "Livia Bottardi" di Roma.
L’incontro con gli studenti di Roma dà l’avvio ad un progetto che si svilupperà in una serie di appuntamenti
nelle scuole secondarie di secondo a livello nazionale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la cultura finanziaria tra gli studenti
attraverso un approccio interattivo e coinvolgente, fornendo strumenti pratici e competenze per comprendere il valore del denaro, del risparmio consapevole, della pianificazione e gestione delle spese e della tutela dei depositi approfondendo le modalità con le quali, in maniera più o meno consapevole, si prendono decisioni economiche nel corso della vita.
Il format didattico propone uno storytelling stimolante per trasmettere competenze economiche fondamentali rendendo l’argomento accessibile e coinvolgente
grazie a una intensa relazione con gli studenti. Attraverso tale progetto il FITD e la FEduF rinnovano il loro impegno congiunto nella promozione della cultura economica tra i giovani.
"Investire nell’educazione finanziaria significa investire nel futuro del Paese – dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF
– e farlo nelle scuole, a contatto diretto con le nuove generazioni
, è il modo più efficace per costruire una società più equa e informata."
"Il FITD - afferma Alfredo Pallini, il Direttore Generale del FITD
- sostiene l’educazione finanziaria, quale valore fondante per la costituzione di una cittadinanza libera e consapevole
rafforzando il suo impegno nella promozione di iniziative volte a incrementare la comprensione e la consapevolezza da parte del pubblico sulla protezione dei depositi, aumentando così la fiducia dei depositanti nel sistema bancario".