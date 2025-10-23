Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:10
25.060 +0,73%
Dow Jones 19:10
46.681 +0,19%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Glo Hilo rivoluziona il tabacco riscaldato. Il lancio nella cornice di The Circle

L'Amministratore delegato di glo Hilo Fabrio de Petris ha parlato delle prospettive di sviluppo di BAT in Italia

Finanza
Glo Hilo rivoluziona il tabacco riscaldato. Il lancio nella cornice di The Circle
(Teleborsa) - BAT Italia ha presentato ieri il nuovo glo Hilo, il dispositivo scalda tabacco che l'azienda definisce una rivoluzione tecnologica pronta a riscrivere le regole del tabacco riscaldato. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo, nell'ambito del Gruppo BAT, a introdurre questo nuovo ecosistema di dispositivi che usano stick completamente Made in Italy

Il lancio, in sintonia con il Dna di BAT che punta sul bello e sull'innovazione allo stesso tempo, è avvenuto all'interno della straordinaria cornice di The Circle, un temporary hub esperienziale sponsorizzato da glo e curato dalla Lux Entertainment in collaborazione con Italia Eventi Group.

Una serata che ha messo insieme cultura, tecnologia e intrattenimento, è culminato con una performance a sorpresa di Achille Lauro, iconico artista del momento che ben incarna lo spirito visionario della serata. A coronare la serata una selezione di signature dishes dello chef Domenico Stile, alla guida del ristorante stellato Enoteca La Torre, ed i cocktail esclusivi firmati da Patrick Pistolesi.

A margine dell'evento, Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia ha parlato delle prospettive di crescita e degli investimenti dell'azienda in Italia.


"L'Italia è uno dei mercanti più importanti per BAT a livello mondiale. La ragione più importante è che le nuove categorie di prodotti, che rappresentano il futuro della della nostra industria e di BAT a livello mondiale, sono particolarmente sviluppate in Italia. Un
consumatore su tre in Italia utilizza prodotti di nuova generazione: si parla di circa 30 milioni di consumatori in Europa e 25 milioni in Italia. Da un punto di vista, l'Italia è sicuramente uno dei mercati con le maggiori potenzialità di sviluppo".

"Per questo motivo abbiamo deciso come Gruppo di investire in Italia e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Nel 2023, abbiamo inaugurato a Trieste l'unico polo produttivo di BAT a livello mondiale esclusivamente dedicato alle nuove categorie, con un piano di investimenti senza precedenti per l'Italia: più di 500 milioni di euro in 5 anni, un indotto di circa 2.700 dipendenti e circa 600 assunzioni dirette e indirette da parte di aziende che lavorano per BAT".

"BAT ha realizzato un'espansione del polo produttivo che, dai sacchetti di nicotina ad uso orale - la prima categoria prodotta all'interno dello stabilimento - si è poi evoluto, con ulteriori sviluppi, nel tabacco riscaldato. Abbiamo annunciato proprio un mese fa l'apertura di ulteriori 16 linee produttive per il tabacco riscaldato, la piattaforma glo Hino che lanciamo stasera in anteprima nazionale, che rappresenta la sintesi di un percorso di tecnologia, di innovazione e di sviluppo all'interno del nostro Gruppo".

"Siamo partiti chiaramente con una serie di assunzioni progressive, in funzione di quelle che erano le necessità di forza lavoro, sia da un punto di vista manageriale che di operatori sulle linee. Adesso serviamo circa 14 Paesi con i sacchetti di nicotina ad uso orale, per cui abbiamo continuato ad assumere nell'ultimo anno e mezzo. Al momento, siamo a circa 350 dipendenti, ma questo numero cresce costantemente e l'apertura di queste ulteriori 16 linee produttive sul tabacco riscaldato, porta ovviamente con sé nuove assunzioni e nuovo sviluppo".
Condividi
```