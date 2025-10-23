Glo Hilo rivoluziona il tabacco riscaldato. Il lancio nella cornice di The Circle

(Teleborsa) - BAT Italia
ha presentato ieri il nuovo glo Hilo
, il dispositivo scalda tabacco che l'azienda definisce una rivoluzione tecnologica
pronta a riscrivere le regole del tabacco riscaldato. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo, nell'ambito del Gruppo BAT
, a introdurre questo nuovo ecosistema di dispositivi che usano stick completamente Made in Italy
Il lancio, in sintonia con il Dna di BAT che punta sul bello e sull'innovazione allo stesso tempo, è avvenuto all'interno della straordinaria cornice di The Circle
, un temporary hub esperienziale sponsorizzato da glo
e curato dalla Lux Entertainment
in collaborazione con Italia Eventi Group
.
Una serata che ha messo insieme cultura, tecnologia e intrattenimento
, è culminato con una performance a sorpresa di Achille Lauro
, iconico artista del momento che ben incarna lo spirito visionario della serata. A coronare la serata una selezione di signature dishes dello chef Domenico Stile, alla guida del ristorante stellato Enoteca La Torre, ed i cocktail esclusivi firmati da Patrick Pistolesi.
A margine dell'evento, Fabio de Petris
, Amministratore Delegato di BAT Italia
ha parlato delle prospettive di crescita e degli investimenti dell'azienda in Italia.
"L'Italia è uno dei mercanti più importanti
per BAT a livello mondiale. La ragione più importante è che le nuove categorie di prodotti, che rappresentano il futuro della della nostra industria e di BAT a livello mondiale, sono particolarmente sviluppate in Italia. Un
consumatore su tre in Italia utilizza prodotti di nuova generazione: si parla di circa 30 milioni di consumatori
in Europa e 25 milioni in Italia
. Da un punto di vista, l'Italia è sicuramente uno dei mercati con le maggiori potenzialità di sviluppo
".
"Per questo motivo abbiamo deciso come Gruppo di investire in Italia
e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Nel 2023, abbiamo inaugurato a Trieste l'unico polo produttivo di BAT a livello mondiale esclusivamente dedicato alle nuove categorie, con un piano di investimenti senza precedenti per l'Italia: più di 500 milioni di euro in 5 anni
, un indotto di circa 2.700 dipendenti e circa 600 assunzioni dirette e indirette
da parte di aziende che lavorano per BAT".
"BAT ha realizzato un'espansione del polo produttivo
che, dai sacchetti di nicotina ad uso orale - la prima categoria prodotta all'interno dello stabilimento - si è poi evoluto, con ulteriori sviluppi, nel tabacco riscaldato. Abbiamo annunciato proprio un mese fa l'apertura di ulteriori 16 linee produttive
per il tabacco riscaldato, la piattaforma glo Hin
o che lanciamo stasera in anteprima nazionale, che rappresenta la sintesi di un percorso di tecnologia, di innovazione e di sviluppo all'interno del nostro Gruppo".
"Siamo partiti chiaramente con una serie di assunzioni progressive
, in funzione di quelle che erano le necessità di forza lavoro, sia da un punto di vista manageriale che di operatori sulle linee. Adesso serviamo circa 14 Paesi con i sacchetti di nicotina ad uso orale, per cui abbiamo continuato ad assumere nell'ultimo anno e mezzo. Al momento, siamo a circa 350 dipendenti, ma questo numero cresce costantemente
e l'apertura di queste ulteriori 16 linee produttive sul tabacco riscaldato, porta ovviamente con sé nuove assunzioni e nuovo sviluppo".