Glo Hilo rivoluziona il tabacco riscaldato. Il lancio nella cornice di The Circle

(Teleborsa) -ha presentato ieri il nuovo, il dispositivo scalda tabacco che l'azienda definisce unapronta a riscrivere le regole del tabacco riscaldato. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo, nell'ambito del, a introdurre questo nuovo ecosistema di dispositivi che usano stick completamente Made in ItalyIl lancio, in sintonia con il Dna di BAT che punta sul bello e sull'innovazione allo stesso tempo, è avvenuto all'interno della straordinaria cornice di, un temporary hub esperienziale sponsorizzato dae curato dallain collaborazione conUna serata che ha messo insieme, è culminato con una performance a sorpresa di, iconico artista del momento che ben incarna lo spirito visionario della serata. A coronare la serata una selezione di signature dishes dello chef Domenico Stile, alla guida del ristorante stellato Enoteca La Torre, ed i cocktail esclusivi firmati da Patrick Pistolesi.A margine dell'evento,, Amministratore Delegato diha parlato delle prospettive di crescita e degli investimenti dell'azienda in Italia.per BAT a livello mondiale. La ragione più importante è che le nuove categorie di prodotti, che rappresentano il futuro della della nostra industria e di BAT a livello mondiale, sono particolarmente sviluppate in Italia. Unconsumatore su tre in Italia utilizza prodotti di nuova generazione: si parla di circa 30 milioni diin Europa e. Da un punto di vista, l'Italia è sicuramente uno dei mercati con le"."Per questo motivo abbiamo deciso come Gruppo die questo ci rende particolarmente orgogliosi. Nel 2023, abbiamo inaugurato a Trieste l'unico polo produttivo di BAT a livello mondiale esclusivamente dedicato alle nuove categorie, con un piano di investimenti senza precedenti per l'Italia:, un indotto di circa 2.700 dipendenti eda parte di aziende che lavorano per BAT"."BAT ha realizzatoche, dai sacchetti di nicotina ad uso orale - la prima categoria prodotta all'interno dello stabilimento - si è poi evoluto, con ulteriori sviluppi, nel tabacco riscaldato. Abbiamo annunciato proprio un mese fa l'apertura di ulterioriper il tabacco riscaldato, lao che lanciamo stasera in anteprima nazionale, che rappresenta la sintesi di un percorso di tecnologia, di innovazione e di sviluppo all'interno del nostro Gruppo"."Siamo partiti chiaramente con una serie di, in funzione di quelle che erano le necessità di forza lavoro, sia da un punto di vista manageriale che di operatori sulle linee. Adesso serviamo circa 14 Paesi con i sacchetti di nicotina ad uso orale, per cui abbiamo continuato ad assumere nell'ultimo anno e mezzo. Al momento, siamo a circae l'apertura di queste ulteriori 16 linee produttive sul tabacco riscaldato, porta ovviamente con sé nuove assunzioni e nuovo sviluppo".