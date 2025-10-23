Milano 13:35
Londra: rosso per easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: rosso per easyJet
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese, con una flessione del 2,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di easyJet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,881 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,809. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,953.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
