Londra: rosso per easyJet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese
, con una flessione del 2,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di easyJet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,881 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,809. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,953.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)