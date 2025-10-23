PG&E, nel terzo trimestre fatturato in crescita meno del consensus

Pacific Gas and Electric Company

(Teleborsa) - Nel periodo giugno-settembre 2025(PG&E) ha riportato utili superiori alle attese, mentre i ricavi sono stati inferiori alle stime di consenso. L'utility ha anche ristretto il range delle previsioni per il 2025 e ha introdotto le prospettive per il 2026.La società ha registrato undi 0,50 dollari, superando le aspettative degli analisti di 0,43 dollari. Isono stati pari a 6,25 miliardi, in aumento rispetto ai 5,94 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, ma inferiori alla stima di consenso di 6,41 miliardi.PG&E haa un intervallo compreso tra 1,49 e 1,51 dollari per azione, rispetto alle precedenti previsioni di 1,48-1,52 dollari, in linea con il consenso di 1,50 dollari.Per il, PG&E prevede utili per azione tra 1,62 e 1,66, rispetto alle stime degli analisti di 1,63.Confermato, inoltre, l'obiettivo a lungo termine di unadi almeno il 9% dal 2027 al 2030.