Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:05
46.625 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

PG&E, nel terzo trimestre fatturato in crescita meno del consensus

Energia, Finanza
PG&E, nel terzo trimestre fatturato in crescita meno del consensus
(Teleborsa) - Nel periodo giugno-settembre 2025 Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ha riportato utili superiori alle attese, mentre i ricavi sono stati inferiori alle stime di consenso. L'utility ha anche ristretto il range delle previsioni per il 2025 e ha introdotto le prospettive per il 2026.

La società ha registrato un utile per azione di 0,50 dollari, superando le aspettative degli analisti di 0,43 dollari. I ricavi sono stati pari a 6,25 miliardi, in aumento rispetto ai 5,94 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, ma inferiori alla stima di consenso di 6,41 miliardi.

PG&E ha ristretto le previsioni degli utili per l’intero anno 2025 a un intervallo compreso tra 1,49 e 1,51 dollari per azione, rispetto alle precedenti previsioni di 1,48-1,52 dollari, in linea con il consenso di 1,50 dollari.

Per il 2026, PG&E prevede utili per azione tra 1,62 e 1,66, rispetto alle stime degli analisti di 1,63.

Confermato, inoltre, l'obiettivo a lungo termine di una crescita annuale dell’EPS core non-GAAP di almeno il 9% dal 2027 al 2030.

(Foto: © Piotr Trojanowski / 123RF)
Condividi
```