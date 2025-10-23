Milano 11:11
42.400 +0,45%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:11
9.558 +0,45%
Francoforte 11:11
24.060 -0,38%

Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società del Cane a sei zampe, che avanza bene del 2,38%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ENI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```