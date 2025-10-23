Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società del Cane a sei zampe
, che avanza bene del 2,38%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ENI
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
