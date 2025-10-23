Milano 13:32
PLC, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato a "Buy" la raccomandazione sul titolo PLC, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, incrementando il target price a 2,90 euro per azione (dai precedenti 2,80 euro).

Gli analisti scrivono che i ricavi del primo semestre 2025 sono diminuiti del 27% su base annua, principalmente a causa di minori attività di revamping non ricorrenti e di una minore pianificazione dei progetti. L'EBITDA è stato in linea con la guidance di 9/11 milioni di euro per l'esercizio 2025, grazie a un notevole aumento della redditività.

Il portafoglio ordini di PLC è aumentato a 135 milioni di euro, a testimonianza della resilienza dei trend di fondo degli investimenti nel mercato italiano delle energie rinnovabili e nelle reti elettriche. Banca Akros ha rivisto le stime con un impatto trascurabile sull'EBITDA del 2025/2027.

