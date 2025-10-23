PLC, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato a "Buy
" la raccomandazione
sul titolo PLC
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, incrementando il target price
a 2,90 euro
per azione (dai precedenti 2,80 euro).
Gli analisti scrivono che i ricavi del primo semestre 2025 sono diminuiti del 27% su base annua, principalmente a causa di minori attività di revamping non ricorrenti e di una minore pianificazione dei progetti. L'EBITDA è stato in linea con la guidance di 9/11 milioni di euro per l'esercizio 2025, grazie a un notevole aumento della redditività
.
Il portafoglio ordini di PLC è aumentato a 135 milioni di euro, a testimonianza della resilienza dei trend di fondo degli investimenti
nel mercato italiano delle energie rinnovabili e nelle reti elettriche. Banca Akros ha rivisto le stime con un impatto trascurabile sull'EBITDA del 2025/2027.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )