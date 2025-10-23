PLC, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

PLC

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato a "" lasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, incrementando ilper azione (dai precedenti 2,80 euro).Gli analisti scrivono che i ricavi del primo semestre 2025 sono diminuiti del 27% su base annua, principalmente a causa di minori attività di revamping non ricorrenti e di una minore pianificazione dei progetti. L'EBITDA è stato in linea con la guidance di 9/11 milioni di euro per l'esercizio 2025, grazie a unIl portafoglio ordini di PLC è aumentato a 135 milioni di euro, a testimonianza dellanel mercato italiano delle energie rinnovabili e nelle reti elettriche. Banca Akros ha rivisto le stime con un impatto trascurabile sull'EBITDA del 2025/2027.