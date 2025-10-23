Milano 14:30
42.366 +0,37%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 14:30
9.571 +0,58%
Francoforte 14:30
24.098 -0,22%

Prada, Guerra: Miu Miu mantiene da 4 anni una traiettoria di crescita sostenuta

(Teleborsa) - "La nostra performance testimonia l'integrità dei nostri marchi e l'esecuzione diligente e solida dei nostri team. Prada ha registrato un'accelerazione rispetto al trimestre precedente; Miu Miu mantiene da 4 anni una traiettoria di crescita sostenuta, confermata anche in questo trimestre a fronte di una base di confronto eccezionale". Lo ha detto Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo Prada, commentando i dati dei primi 9 mesi.

"Nonostante il contesto ancora difficile, restiamo fiduciosi nel nostro percorso di crescita, investendo in prodotti ed esperienze che emozionino i nostri clienti, perseguendo l'eccellenza in termini di agilità e flessibilità", ha aggiunto.

I ricavi netti del Gruppo Prada sono stati pari a 4.070 milioni di euro, in crescita del 9% anno su anno, le Vendite Retail pari a 3.647 milioni di euro, +9% anno su anno, trainate da like-for-like e full price; Q3 a +8%, in linea con il Q2, a fronte di una base di confronto sfidante, invariata tra i trimestri del 2024 (+18%). Il marchio Prada accelera nel terzo trimestre a -1%, con Vendite Retail a -2% nei nove mesi, mentre Miu Miu mantiene una solida traiettoria di crescita, con Vendite Retail a +41% anno su anno; Q3 a +29% su una base di confronto del +105% nel Q3-24.
