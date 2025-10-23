Prada, ricavi 9 mesi salgono a 4,07 miliardi di euro ancora trainati da Miu Miu

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha registratopari a 4.069,7 milioni di euro nei2025, in crescita dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno ridotto la crescita del 2,6%, determinando una crescita reported del 6,3%.Le vendite nettesono aumentate del 9,3% nel periodo, trainate dalle vendite a prezzo pieno a perimetro costante, con una crescita in tutte le aree geografiche. Al 30 settembre, le vendite nette retail rappresentavano l'89,6% dei ricavi totali. Lesono aumentate del 4,4%, trainate principalmente dal canale duty free, in linea con la continua strategia selettiva del Gruppo nei confronti dei grossisti indipendenti. I ricavi dasono cresciuti dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, una performance sostenuta dal contributo sia del segmento eyewear che di quello beauty.Le vendite nette al dettaglio delsono diminuite dell'1,6%, dimostrando una buona resilienza, con un miglioramento nel terzo trimestre sostenuto da tutte le regioni chiave. Le vendite nette al dettaglio dihanno registrato una solida traiettoria di crescita (+41,4% su base annua) in tutte le regioni e categorie, con una solida performance nel terzo trimestre, in ulteriore moderazione rispetto a risultati comparabili eccezionali. Nel periodo di nove mesi, le vendite nette al dettaglio disono aumentate del 6,0% su base annua. I ricavi netti per marchio sono stati pari a 2.713,2 milioni di euro per Prada, 1.311,1 milioni di euro per Miu Miu, 27,2 milioni di euro per Church's e 18,2 milioni di euro per gli altri marchi.In, le vendite nette al dettaglio hanno registrato una crescita a due cifre (+10,4%), con un leggero miglioramento delle tendenze nella Cina continentale nel corso del trimestre. In, le vendite nette al dettaglio hanno registrato una performance positiva (+6,3%); il terzo trimestre è stato sostanzialmente in linea con il secondo, con una buona tenuta della domanda locale e un calo del turismo. Nelle, le vendite nette al dettaglio sono aumentate del 14,8%, una buona progressione con il terzo trimestre in accelerazione sequenziale. Le vendite nette al dettaglio insono aumentate del 2,6% a fronte di un turismo eccezionalmente elevato nel 2024, in particolare nella prima metà dell'anno, con un miglioramento nel terzo trimestre trainato sia dalla solida domanda locale che dall'aumento della domanda turistica. Le vendite nette al dettaglio inhanno registrato una solida performance (+21,1%), con il terzo trimestre in moderazione a causa di elevati confronti.