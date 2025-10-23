Public Affairs: AB Group unica italiana nelle prime 10 europee

(Teleborsa) - Nel panorama europeo delle relazioni istituzionalisi distingue come unica realtà italiana tra le top 10 selezionate daper influenza nelle relazioni internazionali.Fondata a Roma nel 2018 da Alessandrotuttora ceo della stessa e diretta da Adriano Teresi, l’azienda ha puntato su un approccio “su misura” nella consulenza, mescolando advocacy, strategie di comunicazione e diplomazia pubblica e d’impresa. In un mercato che, in Europa, genera ricavi per 1,6-2,2 miliardi di euro, con 343 milioni spesi dalle top 162 entità e 25.000 lobbyisti attivi. In Italia, le top 10 società di lobbying fatturano oltre 60 milioni di euro, ma la spesa totale non è quantificata per mancanza di registrazione obbligatoria. Sono 850 soggetti italiani a Bruxelles e 440 registrati alla Camera, con oltre 600 lobbisti italiani nel registro UE, AB Group si presenta come una boutique di alto livello, pronta a sfidare i colossi internazionali, non tanto per il fatturato quanto per la qualità della consulenza e degli stessi consulenti di cui si avvale.iscritta al Registro dei rappresentanti d’interessi della Camera dei Deputati sin dal primo giorno é anche attiva nelle audizioni parlamentari per la nuova legge italiana sul lobbying. Operativa in più di 25 Paesi, l’azienda unisce relazioni istituzionali, comunicazione e public diplomacy, con focus su Europa, Americhe e Medio Oriente.Nel 2025, grazie anche al direttore generale Teresi, AB Group ha rafforzato i legami nei mercati francofoni, soprattutto Francia e Africa – zone in espansione e cruciali. L’azienda, sa sfruttare al meglio il ruolo dell’Italia come hub tra Paesi occidentali e mediterranee, proprio quando le relazioni internazionali si rivelano un’arma vincente.in un motore per la crescita economica e industriale, promuovendo e difendendo mercati liberi e concorrenza”. Con una rete che spazia da think tank ad ambasciate, passando per organismi internazionali e media worldwide, AB Group è ormai un partner fidato per imprese e governi che vogliono entrare in nuovi mercati o navigare normative intricate.Essere tra le eccellenze europee dei public affairs certifica il peso crescente delle aziende italiane nella diplomazia privata, uno dei rami dei servizi professionali con il potenziale di sviluppo più alto in assoluto". dice Bertoldi.