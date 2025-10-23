Recordati nomina Mike McClellan nuovo Chief Financial Officer

(Teleborsa) -entrerà a far parte del Gruppo Recordati, azienda farmaceutica globale, come nuovo Chief Financial Officer (CFO) a partiree sarà basato presso la sede centrale di Milano.Mike McClellan, cittadino statunitense, è un CFO con quasi 30 anni di esperienza internazionale nel settore farmaceutico. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di CFO presso Almirall (2019-2025), contribuendo in modo determinante alla crescita e alla redditività sostenuta dell’azienda, guidando le attività di sviluppo del business, supportando il lancio di prodotti strategici e interagendo con lacomunità finanziaria. In precedenza, McClellan ha lavorato in Teva come Group CFO (2017-2019) e CFO Global Specialty Medicines (2015-2017). Ha inoltre avuto una carriera significativa in Sanofi, dove è stato CFO per il Nord America (2012-2015), CFO per l’Europa (2010-2012) e ha ricoperto diversi ruoli di CFO a livello nazionale., ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Mike come nostro prossimo CFO, al termine di un accurato processo di selezione. La sua profonda competenza e, sviluppo mirato del business/M&A e un dialogo significativo con tutti i nostristakeholder. Sono certo che la sua passione ed esperienza garantiranno una transizione fluida e di successo. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a Luigi La Corte, che lascerà il ruolo di CFO alla fine dell’anno e rimarrà nel Consiglio di Amministrazione, per il contributo straordinario offerto al Gruppo, augurandogli il meglio per il futuro"., commentando la sua nomina, ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di Recordati, un’azienda con una solida storia di performance finanziaria, eccellente capacità di esecuzione e un’ottima reputazione nel settore. Ho seguito con attenzione il percorso di Recordati negli anni e nutro grande rispetto per i risultati raggiunti dal team. Non vedo l’ora di contribuire al prossimo capitolo di crescita e di sviluppare insieme nuove opportunità".Dalle informazioni in possesso della Società, Mike McClellan non detiene azioni della Società.