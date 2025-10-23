Milano 9:53
42.389 +0,43%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 9:53
9.526 +0,11%
24.091 -0,25%

Unicredit, al via seconda tranche buyback per 1,77 miliardi

Unicredit, al via seconda tranche buyback per 1,77 miliardi
(Teleborsa) - UniCredit ha definito le modalità per l’esecuzione della seconda e ultima tranche del programma di acquisto di azioni proprie a valere sull’esercizio 2024 per un ammontare massimo pari a Euro 1.774.462.057,30 e un numero di azioni non superiore a 82.494.835.

Lo fa sapere l'istituto di Piazza Gae Aulenti, con una nota, in cui informa di aver conferito incarico a JP Morgan in qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, che inizieranno oggi, 23 ottobre 2025 e si prevede possano concludersi entro febbraio 2026.

Le azioni acquisite verranno annullate, come previsto dalla delibera assembleare.
