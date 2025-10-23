Unilever, il Nord America traina le vendite nel terzo trimestre. Confermata guidance 2025

(Teleborsa) - Unilever
ha registrato nel terzo trimestre 2025
una crescita organica delle vendite
del 3,9%, sostenuta da un aumento dei volumi dell’1,5% e da prezzi in rialzo del 2,4%. Escludendo la divisione Ice Cream, la crescita è salita al 4,0%, con volumi in aumento dell’1,7%. I ricavi totali
si sono attestati a 14,7 miliardi di euro
, in calo del 3,5% per effetto negativo dei cambi (-6,1%) e delle dismissioni (-1%).
Le Power Brands
, che rappresentano il 78% del fatturato, hanno registrato un incremento del 4,4%. Tutte le divisioni hanno contribuito positivamente: Beauty & Wellbeing ha accelerato al 5,1%, trainata da marchi come Dove, Vaseline e Nutrafol; Personal Care
è cresciuta del 4,1%, mentre Home Care
ha guadagnato il 3,1% e Foods
il 3,4%, grazie alla forte domanda per Hellmann’s. La divisione Ice Cream ha visto un progresso del 3,7%, sostenuto dai prezzi.
Nei mercati sviluppati
la crescita è stata del 3,7%, con un contributo significativo dal Nord America
(+5,5% trainato dai volumi), mentre in Europa
la crescita si è fermata all’1,1%. I mercati emergenti hanno mostrato un’accelerazione al 4,1%, con Indonesia
in netto recupero (+12,7%) e Cina
in lieve progresso.
Il gruppo ha confermato la guidance
per il 2025, con una crescita organica attesa tra il 3% e il 5% e un miglioramento del margine operativo
, atteso ad almeno 18,5% (19,5% escludendo Ice Cream). Il dividendo trimestrale
è stato aumentato del 3% rispetto al 2024.
"Abbiamo continuato a sovraperformare nei mercati sviluppati nel terzo trimestre, trainati dal nostro solido programma di innovazione, e, a seguito di interventi decisivi, abbiamo intensificato la nostra performance nei mercati emergenti con un ritorno alla crescita in Indonesia e Cina. La crescita è stata generalizzata in tutti i Business Group ed è stata trainata dai nostri Power Brand – ha commentato il Ceo Fernando Fernandez
–. La nostra performance, escludendo il segmento Gelati, ha mostrato un buon miglioramento sequenziale, con un'accelerazione della crescita dei volumi. Prevediamo di completare la scissione del business Gelati entro la fine dell'anno. Ciò creerà una Unilever più semplice, con una focalizzazione più precisa e un profilo di margine strutturalmente più elevato".