Unilever, il Nord America traina le vendite nel terzo trimestre. Confermata guidance 2025

Unilever

(Teleborsa) -ha registrato neluna crescita organica delledel 3,9%, sostenuta da un aumento dei volumi dell’1,5% e da prezzi in rialzo del 2,4%. Escludendo la divisione Ice Cream, la crescita è salita al 4,0%, con volumi in aumento dell’1,7%. Isi sono attestati a, in calo del 3,5% per effetto negativo dei cambi (-6,1%) e delle dismissioni (-1%).Le, che rappresentano il 78% del fatturato, hanno registrato un incremento del 4,4%. Tutte le divisioni hanno contribuito positivamente: Beauty & Wellbeing ha accelerato al 5,1%, trainata da marchi come Dove, Vaseline e Nutrafol;è cresciuta del 4,1%, mentreha guadagnato il 3,1% eil 3,4%, grazie alla forte domanda per Hellmann’s. La divisione Ice Cream ha visto un progresso del 3,7%, sostenuto dai prezzi.Neila crescita è stata del 3,7%, con un contributo significativo dal(+5,5% trainato dai volumi), mentre inla crescita si è fermata all’1,1%. I mercati emergenti hanno mostrato un’accelerazione al 4,1%, conin netto recupero (+12,7%) ein lieve progresso.Il gruppo ha confermato laper il 2025, con una crescita organica attesa tra il 3% e il 5% e un miglioramento del, atteso ad almeno 18,5% (19,5% escludendo Ice Cream). Ilè stato aumentato del 3% rispetto al 2024."Abbiamo continuato a sovraperformare nei mercati sviluppati nel terzo trimestre, trainati dal nostro solido programma di innovazione, e, a seguito di interventi decisivi, abbiamo intensificato la nostra performance nei mercati emergenti con un ritorno alla crescita in Indonesia e Cina. La crescita è stata generalizzata in tutti i Business Group ed è stata trainata dai nostri Power Brand – ha commentato il Ceo–. La nostra performance, escludendo il segmento Gelati, ha mostrato un buon miglioramento sequenziale, con un'accelerazione della crescita dei volumi. Prevediamo di completare la scissione del business Gelati entro la fine dell'anno. Ciò creerà una Unilever più semplice, con una focalizzazione più precisa e un profilo di margine strutturalmente più elevato".