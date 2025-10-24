Aeroporto di Milano Bergamo: 107 destinazioni nella stagione invernale 2025-26

(Teleborsa) - Ladal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, comprendeservite da 18 compagnie aeree di linea verso 38 Paesi. Un'offerta che corrisponde a un incremento del 5% rispetto al periodo corrispondente 24/25, con nuove rotte e aumento di frequenze.che basa 22 aeromobili (2 in più della scorsa Winter), opera 81 collegamenti, su 30 dei quali già presenti nella programmazione da Milano Bergamo ha previsto un aumento delle frequenze, in più avendo ripristinato il volo trisettimanale con Pescara.espande il proprio network aggiungendo cinque nuove rotte a quelle già operate, tra cui quella con Varna aperta lo scorso 23 settembre, portando il totale a15. Ai collegamenti attivi dal 26 ottobre per Chisinau (4 volte a settimana) e Bucarest Baneasa (giornaliero) si aggiungono dal 15 dicembre prossimo Varsavia Modlin (giornaliero) e Suceava (quadrisettimanale), mentre Sibiu sarà servita tre volte a settimana dal 6 gennaio 2026.Cresce l'offerta verso gli Emirati Arabi Uniti, conche dal 16 dicembre vola due volte al giorno il collegamento con Dubai, operato in codeshare con Emirates il cui network offre connessioni in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia, mentre Air Arabia opera fino a 11 voli settimanali per Sharjah durante il periodo delle vacanze natalizie.conferma la programmazione dei voli per Sharm el-Sheikh, consentendo l'accesso alla costa egiziana del Mar Rosso durante la stagione invernale.mantiene il volo settimanale per Dakar, una rotta che consente di risponde alla domanda di viaggio da e per il Senegal.conferma il collegamento bisettimanale con Helsinki e, dopo quello con Tromso dal 26 ottobre, annuncia la riattivazione dei voli per Evenes/Isole Lofoten dal 4 febbraio 2026.prosegue i voli per Bacau, aumentando da 2 a 3 le frequenze settimanali durante le festività natalizie.Allo sviluppo della rete dei collegamenti dall'aeroporto di Milano Bergamo nella stagione invernale si aggiunge il miglioramento dell'esperienza riservata ai passeggeri con l'apertura dal 26 novembre della, dotata di macchine radiogene di ultima generazione che consentono di lasciare liquidi e dispositivi elettronici nel bagaglio a mano, riducendo i tempi di attesa e rendendo la permanenza in aeroporto più confortevole.