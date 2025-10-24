Milano 13:05
42.294 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:06
9.570 -0,09%
Francoforte 13:04
24.192 -0,07%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,2% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.298,23 punti

Milano mostra un -0,2% alle 13:00 e continua gli scambi a 42.298,23 punti.
