Milano
17:35
47.426
+0,54%
Nasdaq
21:51
25.005
-1,28%
Dow Jones
21:51
49.485
+0,01%
Londra
17:40
10.847
+0,37%
Francoforte
17:35
25.289
+0,45%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 22.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,03%)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,03%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 49.499,08 punti
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 22.03
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente +0,03%, archiviando la seduta a 49.499,08 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,02%)
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,13%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,37%
Argomenti trattati
USA
(463)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,05%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/02/2026
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,18%)
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/02/2026
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto