Milano 23-ott
42.382 0,00%
Nasdaq 23-ott
25.097 +0,88%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 23-ott
9.579 0,00%
Francoforte 23-ott
24.208 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,35%

Nikkey a 49.299,12 punti

Indice Nikkey +1,35% a quota 49.299,12 all'apertura pomeridiana.
