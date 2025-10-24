BTP Valore, MEF conferma i tassi preliminari: raccolti 16,57 miliardi di euro

(Teleborsa) - Si è conclusa, cone 506.992 contratti registrati, laavviata il 20 ottobre. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).del titolo sonosul livello annunciato lo scorso 17 ottobre: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno.L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente(il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding.Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza 28 ottobre 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche undello 0,8% del capitale investito.