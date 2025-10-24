Milano 15:08
42.296 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 15:08
9.583 +0,04%
Francoforte 15:07
24.211 +0,01%

BTP Valore, MEF conferma i tassi preliminari: raccolti 16,57 miliardi di euro

Oltre 506 mila contratti registrati

Finanza
BTP Valore, MEF conferma i tassi preliminari: raccolti 16,57 miliardi di euro
(Teleborsa) - Si è conclusa, con 16.572,074 milioni di euro raccolti e 506.992 contratti registrati, la sesta emissione del BTP Valore avviata il 20 ottobre. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati sul livello annunciato lo scorso 17 ottobre: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno.

L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding.

Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza 28 ottobre 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.
Condividi
```