Edufin Index: Piemonte in linea con la media nazionale

(Teleborsa) - Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è pari alla media italiana (56), dunque sotto la sufficienza (60). È il dato che emerge dalla nuova edizione dipromosso dacompagnia del Gruppo Generali, insieme acon la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.I risultati regionali sono stati presentati giovedì 23 ottobre a Torino nell'ambito delche quest'anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).Il tour,, è pensato per migliorare l'educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne.è tra gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.certifica che ilè l'unica regione italiana pienamente allineata alla media nazionale (56), in tema di alfabetizzazione finanziaria; nelle altre l'indice è di poco superiore o inferiore al dato relativo all'intera penisola, ma nessuna arriva alla sufficienza (60). Il territorio si caratterizza per un valore più alto dell'indice dei comportamenti relativi alla gestione della finanza personale (quantificato in un punteggio di 58), rispetto all'l'indice della preparazione teorica sui temi finanziari e assicurativi.Si conferma anche in questa regione, come in quasi tutte le altre, la tendenza di una minor dimestichezza delle donne in fatto di economia, finanza e assicurazioni; ilrisulta più marcato: 6 punti di distacco tra uomini e donne (60 vs. 54), quando lo scarto, nella media nazionale, è di 5 punti. Lievi differenze anche nella fascia 18-34 anni: i giovani piemontesi sono meno preparati dei loro coetanei italiani (51 vs. 52), valori comunque entrambi lontani dalla sufficienza (60).Oltre a presentare ila tappa piemontese delè stata articolata in momenti di dibattito e di formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco.La mattina è dedicata a "Contiamo Pari", un'occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell'educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.Nel pomeriggio, invece, spazio alle donne, con imomenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie."L'educazione finanziaria e assicurativa – sottolinea– è un'efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l'indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L'Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, il Piemonte si presenta in linea con la media nazionale, secondo l'Edufin Index 2024, dunque non ancora sufficiente – commenta–. Proprio per questo, siamo orgogliosi di affiancare Alleanza Assicurazioni nel Tour dell'Educazione Finanziaria, che toccherà diversi territori della Penisola. Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell'educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".In Piemonte,Compagnia delè presente con 24 agenzie, 24 agenti e 503 collaboratori. L'impegno di Alleanza sul territorio regionale è costante e nel 2024 ha registrato 305 eventi, suddivisi tra "Protection Day", "Investment Day" e "Previdenza Day".ha sul territorio 37 filiali, di cui 5 dedicate ai grandi clienti dei settori Automotive, Mechanical, Transport, Aerospace, GDO. Le filiali sono distribuite capillarmente in Piemonte e contano una rete di oltre 136 collaboratori. Adecco, dal 2024, ha avviato al lavoro oltre 9200 candidati, circa il 44% dei lavoratori attivi sono stati avviati con contratti a tempo indeterminato, grazie alla collaborazione con oltre 1200 aziende del territorio.Dopo il, il tour toccherà Bari il 20 novembre per la sua undicesima tappa. Proseguirà poi a Matera, Cagliari e Bologna.