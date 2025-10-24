Eni, Jefferies e Barclays promuovono la trimestrale: fiducia anche sul 2026

Eni

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon risultati superiori alle attese e un miglioramento generalizzato di tutte le principali metriche operative. Gli analisti dihanno condivisa una lettura positiva del trimestre, evidenziando sia la solidità della generazione di cassa sia l’aumento della guidance per il 2025.ha sottolineato che l’di Eni si è attestato a, il 22% sopra il consenso di 1,020 miliardi, mentre l’ha raggiunto, superiore del 6,6% rispetto alle attese. Ildi 2,073 miliardi è stato trainato da unpiù basso al 42% (rispetto al 55% precedentemente indicato) e da una forte performance dell’, con produzione a 1,756 milioni di barili equivalenti al giorno (+5,7% su base annua).La banca d’affari evidenzia come lasia stata trainata dal comparto, con EBIT di €1,8 miliardi (consenso €1,64 mld), e dal segmento(GGP), a 275 milioni (consensus a 210 milioni), grazie a margini di trading più elevati. Anche le divisioniedhanno superato le stime, mentreha risentito della chiusura di Priolo. Ilha raggiunto 3,3 miliardi, il 16% sopra le attese, a fronte di investimenti organici contenuti (1,99 miliardi) e dismissioni per 1 miliardo. Jefferies segnala inoltre l’upgrade dela 1,8 miliardi (da 1,5 mld) e del CFFO a 12 miliardi (da 11,5 mld), con produzione stimata tra 1,71 e 1,72 milioni boe/giorno.Anche Barclays ha giudicato i risultati "molto solidi" e ha sottolineato che l’elemento più rilevante è la revisione al rialzo dellasu produzione e buyback, che "indica un". La banca britannica ha evidenziato l’aumento del target di mitigazione di cassa a 4 miliardi (da 3 mld), un miglioramento del margine di raffinazione Standard Eni a 5,8 dollari/bbl (da $4/bbl) e una leva proforma al 12%, inferiore al target di gruppo (15-18%).Barclays ha confermato inoltre il giudizio positivo sulla capacità di Eni di finanziare il, sostenendo che "i risultati del trimestre e l’aggiornamento della guidance rafforzano la visibilità sulla crescita del gruppo e lasciano spazio a ulteriori rivalutazioni nel 2026".