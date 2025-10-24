Ferragamo, Equita alza target price con fatturato sopra le attese e management fiducioso

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 6,10 euro
per azione (+11%) il target price
su Salvatore Ferragamo
, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo, dopo che il fatturato del terzo trimestre
è risultato leggermente sopra le attese.
Tra i principali messaggi emersi nella call c'è il fatto che il business DTC a ottobre è in crescita simile al 3Q o anche leggermente meglio
. Nonostante un confronto più difficile su novembre/dicembre (complessivamente 4Q24 in accelerazione sequenziale), il management è fiducioso di mantenere un trend positivo nel 4Q, grazie alle varie azioni company-specific intraprese negli ultimi trimestri e alle iniziative di prodotto/marketing in pipeline per il 4Q; il contesto in APAC rimane negativo, ma la situazione appare ora meno critica con un miglioramento atteso nei prossimi mesi grazie anche alle nuove collezioni.
L'EBIT adj. FY atteso dal consensus a break-even
(o 5 milioni di euro implicitamente stornando 4,5 milioni di euro di buonuscita per il precedente CEO) potrebbe beneficiare della riaccelerazione del fatturato DTC, anche se il gross margin risentirà ancora nel 2H di svalutazioni di magazzino sulle vecchie collezioni.